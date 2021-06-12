Caddelerde yürüyüş...

BERNA ÇEBİ
Sosyetenin ünlü hanımlarından Berna Çebi Bebek'te arkadaşlarıyla görüntülendi.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Aylin Tahincioğlu
Nevbahar Koç
İş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen sosyetenin önemli isimlerinden Derin Mermerci ve Murat Aslan, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.
Selim Tezman, kardeşi Ralf Tezman'la Bebek'teydi. Tekneyle iskeleye yanaşan ikili, işlerini halledip semtten ayrıldı