Bebek'te yaz enerjisi

PINAR SABANCI BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
PINAR SABANCI BEBEK'TEKİ YÜRÜYÜŞÜNÜN ARDINDAN BİR KAFEDE OTURARAK ARKADAŞIYLA SOHBET ETTİ.
ASLI ŞEN
İŞ İNSANI METİN ŞEN'İN EŞİ ASLI ŞEN'DE BEBEK'TE ARABASINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
Yazın pozitif enerjisiyle dolu olan sosyetenin ünlü isimleri, İstanbul'un elit caddelerinde objektiflere yansıdılar.
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
Sosyetenin renkli simalarından Arzu Atabarut,talihsiz bir kaza atlattı.
Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, müdavimi olduğu Bebek'teydi.
Mehmet Korutürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni’nin ve Ahmet Güneştekin’nin seçili eserleri eşliğinde verildi.
Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.