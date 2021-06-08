Özilhan, marka yüzü oldu

Sosyetenin ünlü ismi Yasemin Özilhan, İsviçre patentli bir saç vitamini markasının yüzü oldu.

08 Haziran 2021 Salı

YASEMİN ÖZİLHAN BİR SAÇ VİTAMİNİ MARKASI İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN ZARİF TARZIYLA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

YASEMİN ÖZİLHAN

İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

YASEMİN ÖZİLHAN

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KENDİ ZEVKİNDEN OLUŞAN TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARMIŞTI.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

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