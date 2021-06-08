Yakın dostlar teknede buluştu!

Başarılı işadamı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, Bodrum tatilinde Yalıkavak açıklarında demirli teknede yakın arkadaşlarını ağırladı.

08 Haziran 2021 Salı

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