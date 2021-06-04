Tezman'a dostlarından kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Sanem Tezman'ın doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.

04 Haziran 2021 Cuma

İŞ İNSANI MELİSA MUTLU, SANEM TEZMAN'IN YENİ YAŞINI KUTLADI

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN, AYNI ZAMANDA YAKIN ARKADAŞI MELDA KOSİF İLE ATÖLYEDE SERAMİK ÇALIŞMALARINA KATILIYOR.

SANEM TEZMAN İŞ İNSANI RALFTEZMAN İLE EVLİ

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

Tezman'a dostlarından kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Sanem Tezman'ın doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.

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Tezman'a dostlarından kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Sanem Tezman'ın doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.