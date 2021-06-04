Tezman'a dostlarından kutlama!

İŞ İNSANI MELİSA MUTLU, SANEM TEZMAN'IN YENİ YAŞINI KUTLADI
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN, AYNI ZAMANDA YAKIN ARKADAŞI MELDA KOSİF İLE ATÖLYEDE SERAMİK ÇALIŞMALARINA KATILIYOR.
SANEM TEZMAN İŞ İNSANI RALFTEZMAN İLE EVLİ
SANEM TEZMAN
Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Sanem Tezman'ın doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.
Elif Dürüst
Begüm Şen
Caroline Koç
2018 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, sevgilisi Nazlı Çarmıklı'yla dünyaevine girdi.
Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Amerika'ya gitti.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Hakan Sabancı, kuzenleri Fethi ve Kerem Kamışlı ile Bodrum'da buluştu.
Sosyetik güzel Alara Koçibey, New York'da tatilinden kareler paylaştı.