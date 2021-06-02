BETTINA MACHLER DOSTLARIYLA BİRLİKTE TEKNEDE SPOR YAPTI
BETTINA MACHLER
FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKEN BETTINA MACHLER, SPORU HAYATINDAN EKSİK ETMİYOR.
AYNI ZAMANDA ADRENALİN TUTKUNU OLAN BETTINA MACHLER, HER ZORLU KOŞULDA SPOR YAPIYOR.
Sosyetenin ünlü ismi Bettina Machler, dostlarıyla teknede spor yaptığı videoyu takipçileriyle paylaştı.
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