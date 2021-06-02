Teknede spor

Sosyetenin ünlü ismi Bettina Machler, dostlarıyla teknede spor yaptığı videoyu takipçileriyle paylaştı.

02 Haziran 2021 Çarşamba

BETTINA MACHLER DOSTLARIYLA BİRLİKTE TEKNEDE SPOR YAPTI

BETTINA MACHLER

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKEN BETTINA MACHLER, SPORU HAYATINDAN EKSİK ETMİYOR.

BETTINA MACHLER

AYNI ZAMANDA ADRENALİN TUTKUNU OLAN BETTINA MACHLER, HER ZORLU KOŞULDA SPOR YAPIYOR.

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

Teknede spor

Sosyetenin ünlü ismi Bettina Machler, dostlarıyla teknede spor yaptığı videoyu takipçileriyle paylaştı.

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