Özilhanlar şampiyonluğu kutladılar...

İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan birlikte Anadolu Efes takımının şampiyonluğunu kutladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi

İZZET ÖZİLHAN VE EŞİ YASEMİN ÖZİLHAN KUPAYI BİRLİKTE KALDIRDILAR.

YASEMİN ÖZİLHAN EŞİ İLE BİRLİKTE MAÇI İZLEDİ.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET ÖZİLHAN TAKIMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI.

YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN

Özilhanlar şampiyonluğu kutladılar...

İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan birlikte Anadolu Efes takımının şampiyonluğunu kutladı.

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