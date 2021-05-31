Özilhanlar şampiyonluğu kutladılar...

İZZET ÖZİLHAN VE EŞİ YASEMİN ÖZİLHAN KUPAYI BİRLİKTE KALDIRDILAR.
YASEMİN ÖZİLHAN EŞİ İLE BİRLİKTE MAÇI İZLEDİ.
YASEMİN ÖZİLHAN
İZZET ÖZİLHAN TAKIMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI.
İZZET-YASEMİN ÖZİLHAN
İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan birlikte Anadolu Efes takımının şampiyonluğunu kutladı.
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