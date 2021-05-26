'Çok ama çok seviyorum'

ELİF BOYNER ENİŞTESİ ALİ KÜRŞAT'IN DOĞUM GÜNÜNÜ BU KARELERLE KUTLADI.
EMİNE BOYNER-ALİ KÜRŞAT, CEM-ÜMİT BOYNER, AYŞE, MURAT BOYNER
EMİNE BOYNER-ALİ KÜRŞAT, CEM-ÜMİT BOYNER, BİLGÜN DERELİ, AYŞE, ELİF BOYNER
EMİNE BOYNER-ALİ KÜRŞAT
ALİ KÜRŞAT
AYŞE BOYNER, MİNE BOYNER KÜRŞAT, ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Elif Boyner eniştesi işadamı Ali Kürşat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarıyla göz doldurdu.
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Sosyetenin tarz kadınlarından Derin Mermerci yaza özel hazırladığı koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.
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