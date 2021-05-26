'Çok ama çok seviyorum'

Elif Boyner eniştesi işadamı Ali Kürşat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba

ELİF BOYNER ENİŞTESİ ALİ KÜRŞAT'IN DOĞUM GÜNÜNÜ BU KARELERLE KUTLADI.

EMİNE BOYNER-ALİ KÜRŞAT, CEM-ÜMİT BOYNER, AYŞE, MURAT BOYNER

EMİNE BOYNER-ALİ KÜRŞAT, CEM-ÜMİT BOYNER, BİLGÜN DERELİ, AYŞE, ELİF BOYNER

EMİNE BOYNER-ALİ KÜRŞAT

ALİ KÜRŞAT

AYŞE BOYNER, MİNE BOYNER KÜRŞAT, ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

'Çok ama çok seviyorum'

Elif Boyner eniştesi işadamı Ali Kürşat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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