Açılış sonrası baş başa tatil

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'la Bodrum'a gelerek baş başa tatil yaptı.

21 Mayıs 2021 Cuma

İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN BODRUM'DA YENİ MAĞAZASININ AÇILIŞINI YAPTIKTAN SONRA EŞİ EMEL AYAYDIN İLE BAŞ BAŞA TATİL YAPTI.

NEJDET-EMEL AYAYDIN

İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN NEJDET AYADIN, EMEL AYAYDIN İLE EVLİDİR.

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN ÇİFTİNİN YAĞMUR VE DORUK ADINDA İKİ ÇOCUĞU VAR.

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

Açılış sonrası baş başa tatil

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'la Bodrum'a gelerek baş başa tatil yaptı.

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Açılış sonrası baş başa tatil

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'la Bodrum'a gelerek baş başa tatil yaptı.
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