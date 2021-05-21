Açılış sonrası baş başa tatil

İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN BODRUM'DA YENİ MAĞAZASININ AÇILIŞINI YAPTIKTAN SONRA EŞİ EMEL AYAYDIN İLE BAŞ BAŞA TATİL YAPTI.
NEJDET-EMEL AYAYDIN
İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN NEJDET AYADIN, EMEL AYAYDIN İLE EVLİDİR.
NEJDET-EMEL AYAYDIN ÇİFTİNİN YAĞMUR VE DORUK ADINDA İKİ ÇOCUĞU VAR.
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'la Bodrum'a gelerek baş başa tatil yaptı.
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