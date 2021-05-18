Sabancı Vakfı'ndan sanal 'Bandırma Vapuru Müzesi'

Sabancı Vakfı, Millî Mücadelenin başlatılmasında en önemli görevi üstlenen Bandırma Vapuru'nu sanal müze haline getirdi.

18 Mayıs 2021 Salı

SABANCI VAKFI, BANDIRMA VAPURU'NU SANAL MÜZE HALİNE GETİRDİ.

GENEL

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN GÜLER SABANCI İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI, AYNI ZAMANDA SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ'DE YÜRÜTÜYOR.

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

Sabancı Vakfı'ndan sanal 'Bandırma Vapuru Müzesi'

Sabancı Vakfı, Millî Mücadelenin başlatılmasında en önemli görevi üstlenen Bandırma Vapuru'nu sanal müze haline getirdi.

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