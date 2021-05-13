Gülman'ın hesabı çalındı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman'ın sosyal medya hesabı hackerlar tarafından çalındı.

13 Mayıs 2021 Perşembe

FERYAL GÜLMAN

SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN FERYAL GÜLMAN'IN SOSYAL MEDYA HESABI HACKERLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Gülman'ın hesabı çalındı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman'ın sosyal medya hesabı hackerlar tarafından çalındı.

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Gülman'ın hesabı çalındı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman'ın sosyal medya hesabı hackerlar tarafından çalındı.