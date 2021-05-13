Gülman'ın hesabı çalındı!

FERYAL GÜLMAN
SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN FERYAL GÜLMAN'IN SOSYAL MEDYA HESABI HACKERLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman'ın sosyal medya hesabı hackerlar tarafından çalındı.
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