Caddelerde keyifli tur...

ALLAN HAKKO KIZ ARKADAŞI MERVE OFLAZ İLE ARNAVUTKÖY'DE KÖPEKLERİNİ GEZDİRDİ.
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ZEYNEP ÇARMIKLI BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR ARASINDAYDI.
ZEYNEP ÇARMIKLI
SERAP TİBUK CADDELERDEKİ HAYVANLARI BESLEDİ.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Zeynep Çarmıklı ve Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz Bebek'te kameralara yansıdılar.
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İş insanı Hacı Sabancı ile nişanlısı Nazlı Kayı'nın New York tatili tüm hızıyla devam ediyor