Caddelerde keyifli tur...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Zeynep Çarmıklı ve Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz Bebek'te kameralara yansıdılar.

08 Mayıs 2021 Cumartesi

ALLAN HAKKO KIZ ARKADAŞI MERVE OFLAZ İLE ARNAVUTKÖY'DE KÖPEKLERİNİ GEZDİRDİ.

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

ZEYNEP ÇARMIKLI BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR ARASINDAYDI.

ZEYNEP ÇARMIKLI 

SERAP TİBUK CADDELERDEKİ HAYVANLARI BESLEDİ.

Caddelerde keyifli tur...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Zeynep Çarmıklı ve Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz Bebek'te kameralara yansıdılar.

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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Zeynep Çarmıklı ve Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz Bebek'te kameralara yansıdılar.
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