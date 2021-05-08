İstanbul'dan Bodrum'a...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, 17 günlük kapanmada Bodrum'a gitti.

08 Mayıs 2021 Cumartesi

PELİN AKIN ÖZALP, 17 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI BABASI HAMDİ AKIN'IN YANINDA BODRUM'DA GEÇİRMEK İSTEDİ.

PELİN AKIN ÖZALP, AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ ÜSTLENİYOR

İŞ İNSANI CEM BAVER ÖZALP İLE EVLİ OLAN PELİN AKIN ÖZALP'IN BU EVLİLİKTEN BİR OĞLU BULUNUYOR

PELİN AKIN ÖZALP

PELİN AKIN ÖZALP

PELİN AKIN ÖZALP

PELİN AKIN ÖZALP

PELİN AKIN ÖZALP

PELİN AKIN ÖZALP

İstanbul'dan Bodrum'a...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, 17 günlük kapanmada Bodrum'a gitti.

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