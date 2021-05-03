Portakal'dan eğitime online destek...

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, SANATÇI BİR AİLEDEN GELİYOR.
PORTAKAL AİLESİ'NİN GENÇ TEMSİLCİSİ, MAYA HANIM MÜZAYEDECİ BABASI RAFFİ PORTAKAL GİBİ SANATLA İÇ İÇE BİR HAYAT YAŞIYOR.
PANDEMİ BOYUNCA ONLİNE EĞİTİMLER DÜZENLEYEN MAYA PORTAKAL BİTARGİL, KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN İLHAM ALDI.
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Maya Portakal Bitargil, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin projesine sosyal medya aracılığıyla destek verdi
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Caroline Koç
Ümit Boyner
Suzan Sabancı Dinçer
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