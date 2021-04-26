Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Aylin Koç'un doğum gününü kutladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi

COROLINE KOÇ KÜÇÜK KIZI  AYLİN KOÇ'UN DOĞUM GÜNÜNÜ BU KARELERLE KUTLADI.

CAROLINE, AYLİN KOÇ

CAROLINE KOÇ VE MERHUM MUSTAFA KOÇ'UN , ESRA İLE AYLİN ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

AYLİN KOÇ

AYLİN, ESRA KOÇ

CAROLINE KOÇ, RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ İLE NİKAH MASASINA OTURDU.

CAROLINE, AYLİN, ESRA KOÇ

KOÇ HOLDİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN CAROLINE KOÇ BAŞARILI BİR İŞ KADINI.

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Aylin Koç'un doğum gününü kutladı.

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