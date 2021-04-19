Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Papuduk kitap setinin daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile yeni bir iş birliğine imza attı.
19 Nisan 2021 Pazartesi
GÜLER SABANCI
SABANCI VAKFI, TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI'YLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK ÇOCUKLARA ÖZEL BİR HİKAYE KİTABI ÇIKARTTI.
GENEL
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN GÜLER SABANCI İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI, AYNI ZAMANDA SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ'DE YÜRÜTÜYOR.
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı Vakfı ve TEGV'den çocuklara özel kitap!
Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Papuduk kitap setinin daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile yeni bir iş birliğine imza attı.