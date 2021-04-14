Baba-kızın Boğaz keyfi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kosif babası Cefi Kamhi'yle birlikte boğaz'da görüntülendi.

14 Nisan 2021 Çarşamba

MELDA KOSİF, BABASI CEFİ KAMHİ İLE BİRLİKTE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.

MELDA KOSİF, CEFİ KAMHİ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN MELDA KAMHİ KOSİF KARANTİNA SÜRECİNİ EVDE DİNLENEREK VE RESİM YAPARAK ATLATTI.

MELDA KOSİF, CEFİ KAMHİ

İŞ İNSANI SİNAN KOSİF'LE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

MELDA KOSİF, CEFİ KAMHİ

KIZLARIYLA ZAMAN GEÇİRMEKTEN HOŞLANAN MELDA KOSİF, ARKADAŞLARIYLA KURDUĞU SANAT ATÖLYESİNE DE ARA SIRA GİDİYOR

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Baba-kızın Boğaz keyfi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kosif babası Cefi Kamhi'yle birlikte boğaz'da görüntülendi.

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Baba-kızın Boğaz keyfi

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