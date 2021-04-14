Baba-kızın Boğaz keyfi

MELDA KOSİF, BABASI CEFİ KAMHİ İLE BİRLİKTE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
MELDA KOSİF, CEFİ KAMHİ
KORONAVİRÜSE YAKALANAN MELDA KAMHİ KOSİF KARANTİNA SÜRECİNİ EVDE DİNLENEREK VE RESİM YAPARAK ATLATTI.
İŞ İNSANI SİNAN KOSİF'LE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
KIZLARIYLA ZAMAN GEÇİRMEKTEN HOŞLANAN MELDA KOSİF, ARKADAŞLARIYLA KURDUĞU SANAT ATÖLYESİNE DE ARA SIRA GİDİYOR
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA KOSİF
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kosif babası Cefi Kamhi'yle birlikte boğaz'da görüntülendi.
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