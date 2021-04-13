Boğaz'da spor keyfi...

YASEMİN-MURAT ÖZYEĞİN
MURAT VE YASEMİN ÖZYEĞİN ÇİFTİ BEBEK'TE BİRLİKTE SPOR YAPTI.
MURAT ÖZYEĞİN DÖRT YILDIR BİRLİKTE OLDUĞU YASEMİN GÜÇKAN İLE 5 NİSAN'DA NİKAH MASASINA OTURDU.
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN MURAT ÖZYEĞİN FİBA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.
İş insanı Murat Özyeğin ve eşi Yasemin Güçkan Özyeğin Bebek'te spor yaparken ilk kez görüntülendiler.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul'a Türk tasarımcılardan Niyazi Erdoğan'ın özel koleksiyonu damga vurdu.
Tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul etkileyici şovlarla başlayarak ilk günü geride bıraktı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kosif babası Cefi Kamhi'yle birlikte boğaz'da görüntülendi.
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.