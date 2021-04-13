Boğaz'da spor keyfi...

İş insanı Murat Özyeğin ve eşi Yasemin Güçkan Özyeğin Bebek'te spor yaparken ilk kez görüntülendiler.

13 Nisan 2021 Salı

YASEMİN-MURAT ÖZYEĞİN

MURAT VE YASEMİN ÖZYEĞİN ÇİFTİ BEBEK'TE BİRLİKTE SPOR YAPTI.

YASEMİN-MURAT ÖZYEĞİN

MURAT ÖZYEĞİN DÖRT YILDIR BİRLİKTE OLDUĞU YASEMİN GÜÇKAN İLE 5 NİSAN'DA NİKAH MASASINA OTURDU.

YASEMİN-MURAT ÖZYEĞİN

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN MURAT ÖZYEĞİN FİBA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.

YASEMİN-MURAT ÖZYEĞİN

YASEMİN-MURAT ÖZYEĞİN

Boğaz'da spor keyfi...

İş insanı Murat Özyeğin ve eşi Yasemin Güçkan Özyeğin Bebek'te spor yaparken ilk kez görüntülendiler.

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