Yeni yaşa ailece kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte eşi Murat Talay'ın yeni yaşını kutladı.

09 Nisan 2021 Cuma

MURAT TALAY YENİ YAŞINI EŞİ PINAR TALAY VE OĞULLARIYLA BİRLİKTE KUTLADI.

MURAT, YİĞİT, ÖMER TALAY

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN'IN KIZI PINAR TALAY, ESKİ KÜLTÜR BAKANI İSTEMİHAN TALAY'IN OĞLU MURAT TALAY İLE 2008 YILINDA EVLENDİ

MURAT-PINAR TALAY

YAKLAŞIK 600 DAVETLİNİN  KATILDIĞI DÜĞÜNDE, ÇİFTİN NİKAHINI MUSTAFA SARIGÜL KIYMIŞTI.

MURAT-PINAR TALAY

PINAR-MURAT TALAY ÇİFTİNİN YİĞİT VE ÖMER ADINDA İKİ OĞLU BULUNUYOR

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR TALAY

Yeni yaşa ailece kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte eşi Murat Talay'ın yeni yaşını kutladı.

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Yeni yaşa ailece kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte eşi Murat Talay'ın yeni yaşını kutladı.
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