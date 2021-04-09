Yeni yaşa ailece kutlama

MURAT TALAY YENİ YAŞINI EŞİ PINAR TALAY VE OĞULLARIYLA BİRLİKTE KUTLADI.
MURAT, YİĞİT, ÖMER TALAY
PROF. DR. AYDIN AYAYDIN'IN KIZI PINAR TALAY, ESKİ KÜLTÜR BAKANI İSTEMİHAN TALAY'IN OĞLU MURAT TALAY İLE 2008 YILINDA EVLENDİ
MURAT-PINAR TALAY
YAKLAŞIK 600 DAVETLİNİN KATILDIĞI DÜĞÜNDE, ÇİFTİN NİKAHINI MUSTAFA SARIGÜL KIYMIŞTI.
PINAR-MURAT TALAY ÇİFTİNİN YİĞİT VE ÖMER ADINDA İKİ OĞLU BULUNUYOR
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte eşi Murat Talay'ın yeni yaşını kutladı.
Ayşe Boyner
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