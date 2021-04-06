Lopez, Miami sahillerinde...

JENNIFER LOPEZ
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir dergi çekimi için Miami'de objektif karşısına geçti.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü.
Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi Rize'yi ziyaret etti.