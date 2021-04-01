Bir Dilek Tut Derneği'nden çocuklara özel proje!

Bir Dilek Tut Derneği bir e-ticeret sitesiyle birlikte iş birliği ile Yıldızlı Markalar projesini hayata geçiriyor.

01 Nisan 2021 Perşembe

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO'NUN KURUCUSU OLDUĞU BİR DİLEK TUT DERNEĞİ YILDIZLI MARKALAR PROJESİYLE ÇOCUKLARA YARDIM EDECEK

CAROLE HAKKO

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI JEFF HAKKO İLE BİR ZAMANLAR EVLİ OLAN CAROLE HAKKO 34 YILLIK EVLİLİKLERİNİ ANLAŞMALI OLARAK BİTİRMİŞLERDİ.

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO

Bir Dilek Tut Derneği'nden çocuklara özel proje!

Bir Dilek Tut Derneği bir e-ticeret sitesiyle birlikte iş birliği ile Yıldızlı Markalar projesini hayata geçiriyor.

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