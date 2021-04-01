Bir Dilek Tut Derneği'nden çocuklara özel proje!

CAROLE HAKKO
CAROLE HAKKO'NUN KURUCUSU OLDUĞU BİR DİLEK TUT DERNEĞİ YILDIZLI MARKALAR PROJESİYLE ÇOCUKLARA YARDIM EDECEK
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI JEFF HAKKO İLE BİR ZAMANLAR EVLİ OLAN CAROLE HAKKO 34 YILLIK EVLİLİKLERİNİ ANLAŞMALI OLARAK BİTİRMİŞLERDİ.
Bir Dilek Tut Derneği bir e-ticeret sitesiyle birlikte iş birliği ile Yıldızlı Markalar projesini hayata geçiriyor.
Suzan Sabancı Dinçer
Edvina Sponza
Caroline Koç
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızlarının yeni fotoğrafını paylaşarak kızı Talya'nın babasına benzetildiğini takipçileriyle paylaştı.
Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” ile genç girişimcilere destek olarak tasarım koçluğu yapacak.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tansa Ekşioğlu oğlı Sinan Ekşioğlu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendiler.