Tek başına yürüyüş yaptı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

01 Nisan 2021 Perşembe

EDVİNA SPONZA

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN EDVİNA SPONZA BEBEK'TE YALNIZ BAŞINA YÜRÜYÜŞ YAPTI.

EDVİNA SPONZA

İBRHİM KUTLUAY İLE AŞKLARI BİR DARGIN BİR BARIŞIK GİDEN EDVİNA SPONZA BEBEK'TE BİRLİKTE SIK SIK KAMERALARA YANSIYOR.

EDVİNA SPONZA

SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNEM VEREN EDVİNA SPONZA HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPMAYI İHMAL ETMİYOR.

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

Tek başına yürüyüş yaptı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Şık kombinler

Edvina Sponza

Elegan tarz...

Caroline Koç
Bir Dilek Tut Derneği'nden çocuklara özel proje!

Bir Dilek Tut Derneği bir e-ticeret sitesiyle birlikte iş birliği ile Yıldızlı Markalar projesini hayata geçiriyor.
Tek başına yürüyüş yaptı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

"Hep baba diyorlar"

İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızlarının yeni fotoğrafını paylaşarak kızı Talya'nın babasına benzetildiğini takipçileriyle paylaştı.
Hanif'in koçluğunda kumaş tasarlayacaklar!

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” ile genç girişimcilere destek olarak tasarım koçluğu yapacak.
Anne-oğul Nişantaşı'nda...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tansa Ekşioğlu oğlı Sinan Ekşioğlu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendiler.