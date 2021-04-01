Tek başına yürüyüş yaptı

EDVİNA SPONZA
CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN EDVİNA SPONZA BEBEK'TE YALNIZ BAŞINA YÜRÜYÜŞ YAPTI.
İBRHİM KUTLUAY İLE AŞKLARI BİR DARGIN BİR BARIŞIK GİDEN EDVİNA SPONZA BEBEK'TE BİRLİKTE SIK SIK KAMERALARA YANSIYOR.
SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNEM VEREN EDVİNA SPONZA HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPMAYI İHMAL ETMİYOR.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Suzan Sabancı Dinçer
Edvina Sponza
Caroline Koç
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