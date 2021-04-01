"Hep baba diyorlar"

İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızlarının yeni fotoğrafını paylaşarak kızı Talya'nın babasına benzetildiğini takipçileriyle paylaştı.

01 Nisan 2021 Perşembe

CEYDA ATEŞ TOPLUSOY KIZI TALYA TOPLUSOY'UN BABASINA ÇOK BENZETİLDİĞİNİ KIZININ BU KARELERİYLE SÖYLEDİ.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.

TALYA TOPLUSOY

BUĞRA VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA TOPLUSOY VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY KIZLARININ 3 AYLIK OLMASIYLA BİRLİKTE FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

"Hep baba diyorlar"

İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızlarının yeni fotoğrafını paylaşarak kızı Talya'nın babasına benzetildiğini takipçileriyle paylaştı.

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