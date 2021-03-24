Eczacıbaşı'ndan kar manzaraları!

BÜLENT ECZACIBAŞI
İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI BELGRAD ORMANI'NDA ÇEKTİĞİ KAR MANZARALI KARELERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
GENEL
İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN OLAN BÜLENT ECZACIBAŞI, ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPIYOR.
BÜLENT ECZACIBAŞI VE EŞİ OYA ECZACIBAŞI'NIN EMRE VE ESRA ADINDA ÇOCUĞU VAR.
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN BÜLENT ECZACIBAŞI HOBİ OLARAK FOTOĞRAFÇILIK YAPIYOR.
AYNI ZAMANDA BİR SANAT TUTKUNU OLAN BÜLENT ECZACIBAŞI SERGİ VE GALERİLERİ GEZMEYİ İHMAL ETMİYOR.
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Bülent Eczacıbaşı İstanbul'da çektiği kar manzaralarını takipçileriyle paylaştı.
Suzan Sabancı Dinçer
Aylin Tahincioğlu
Caroline Koç
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