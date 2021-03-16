Koç'tan kardeşine kutlama

CAROLINE KOÇ KIZ KARDEŞİ CHRISTINA GIRAUD'UN DOĞUM GÜNÜNÜ BU KAREYLE KUTLADI.
CAROLINE KOÇ, CHRISTINA GIRAUD
CHRISTINA GIRAUD
CAROLINE KOÇ, RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ İLE NİKAH MASASINA OTURDU.
CAROLINE KOÇ
CAROLINE VE MERHUM MUSTAFA KOÇ'UN ESRA VE AYLİN ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
CAROLINE KOÇ
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Caroline Koç, kardeşi Christina Giraud'un doğum gününü kutladı.
Eda Kosif
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Ödüllü yazar, tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç kendi yazdığı ve bestelediği bir şarkıyı seslendirip otizimli çocuklar için klip çekti.
Kendi markasını yaratan Ayşe Boyner'e babası Cem Boyner ve Ümit Boyner destek oldu.
Derin Mermerci
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