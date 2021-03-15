Kayak tutkunları Kartalkaya'da...

CEM HAKKO
MERHUM ALİ DİNÇKÖK'ÜN KIZI OLAN ALİZE DİNÇKÖK AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
BAŞAR KOZANOĞLU
BAŞARILI İŞ İNSANI ALİZE DİNÇKÖK 2004 YILINDA SUFFOLK UNİVERSİTY SAWYER SCHOOL OF MANAGEMENT İŞLETME VE İŞ İDARESİ BÖLÜMÜ'NDEN MEZUN OLMUŞTUR.
KAYAK SPORUYLA PROFESYONEL OLARA İLGİLENEN CEM HAKKO TÜRKİYE SENKRONİZE KAYAK MİLLİ TAKIMI'NDA YER ALIYOR.
BAŞARILI İŞ İNSANI CEM HAKKO VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULUNDA BULUNUYOR.
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Hakko, Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Kartalkaya'da kayak yaptı.
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hikmet ve Alpin Albayrak çifti tatil için Maldivler'in yolunu tuttu.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.