Kayak tutkunları Kartalkaya'da...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Hakko, Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Kartalkaya'da kayak yaptı.

15 Mart 2021 Pazartesi

CEM HAKKO

MERHUM ALİ DİNÇKÖK'ÜN KIZI OLAN ALİZE DİNÇKÖK AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

BAŞAR KOZANOĞLU

BAŞARILI İŞ İNSANI ALİZE DİNÇKÖK 2004 YILINDA SUFFOLK UNİVERSİTY SAWYER SCHOOL OF MANAGEMENT İŞLETME VE İŞ İDARESİ BÖLÜMÜ'NDEN MEZUN OLMUŞTUR.

KAYAK SPORUYLA PROFESYONEL OLARA İLGİLENEN CEM HAKKO TÜRKİYE SENKRONİZE KAYAK MİLLİ TAKIMI'NDA YER ALIYOR.

CEM HAKKO

BAŞARILI İŞ İNSANI CEM HAKKO VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULUNDA BULUNUYOR.

CEM HAKKO

Kayak tutkunları Kartalkaya'da...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Hakko, Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Kartalkaya'da kayak yaptı.

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