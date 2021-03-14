Eczacıbaşılar'ın spor keyfi...

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
BÜLENT VE OYA ECZACIBAŞI ÇİFTİ BEBEK'TE SPOR YAPTI.
İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN OLAN BÜLENT ECZACIBAŞI, ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPIYOR.
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI VE EŞİ OYA ECZACIBAŞI'NIN EMRE VE ESRA ADINDA ÇOCUĞU VAR.
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN BÜLENT ECZACIBAŞI HOBİ OLARAK FOTOĞRAFÇILIK YAPIYOR.
İş dünyasının tanınmış simalarından Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı.
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
İş dünyasının tanınmış simalarından Taylan Bilgel cemiyet hayatının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.