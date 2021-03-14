Eczacıbaşılar'ın spor keyfi...

İş dünyasının tanınmış simalarından Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı.

14 Mart 2021 Pazar

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

BÜLENT VE OYA ECZACIBAŞI ÇİFTİ BEBEK'TE SPOR YAPTI.

BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI

İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN OLAN BÜLENT ECZACIBAŞI, ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPIYOR.

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI VE EŞİ OYA ECZACIBAŞI'NIN EMRE VE ESRA ADINDA ÇOCUĞU VAR.

BÜLENT ECZACIBAŞI

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN BÜLENT ECZACIBAŞI HOBİ OLARAK FOTOĞRAFÇILIK YAPIYOR.

Eczacıbaşılar'ın spor keyfi...

İş dünyasının tanınmış simalarından Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Eda Kosif
Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
Modern ve şık...

Elif Dürüst
Şık ve uyumlu tarz

Derin Mermerci

Başarılı kombinler

Melisa Mutlu
Stiliyle ilham oluyor

Nevbahar Koç
Eczacıbaşılar'ın spor keyfi...

İş dünyasının tanınmış simalarından Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı.
İş ve siyaset dünyası cenazede buluştu

İş dünyasının tanınmış simalarından Taylan Bilgel cemiyet hayatının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.