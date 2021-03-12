Aşıkların Bebek keyfi...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.

12 Mart 2021 Cuma

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA VE İBRAHİM KUTLUAY ÇİFTİ BEBEK'TEKİ BİR MEKANDA GÖRÜNTÜLENDİ.

GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLEN EDVİNA SPONZA VE SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY UZUN SÜRE BİRLİKTE SOHBET ETTİ.

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

Aşıkların Bebek keyfi...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.

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Aşıkların Bebek keyfi...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.
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