Modern cadde şıkları

BELLA HADID
MEGAN FOX
KIM KARDASHIAN
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN BIEBER
Dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.
Sosyetenin ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hacı ve Hakan Sabancı Bebek İskelesi'nde görüntülendiler.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan arkadaşlarıyla Bebek'te görüntülendi.