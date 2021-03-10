Özilhan çayıyla poz verdi

YASEMİN ÖZİLHAN
İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI VAR.
EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUK KARİYERİNİ NOKTALAYAN YASEMİN ÖZİLHAN SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE KULLANIYOR.
TARZIYLA HERKES TARAFINDAN BEĞENİLEN YASEMİN ÖZİLHAN'IN KOMBİNLERİ MODAYA YÖN VERİYOR.
Her fırsatta objektif karşısına geçerek paylaşım yapan Yasemin Özilhan, elindeki çayıyla yeniden poz verdi.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci sokak hayvanları için kızlarının kıyafetlerini satışa çıkardı.
Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ile benzin istasyonunda objektiflere yakalandı.
Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşüne çıktı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarınden İpek Ayaydın Abdik, Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi araçlarıyla trafikte görüntülendiler.