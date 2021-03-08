Alkoçlar mutfakta...

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, KENDİ HAZIRLADIĞI TARİFLERİ VE GÜZELLİK REÇETELERİYLE SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ.
ÖZELLİKLE DOĞAL BESLENEN VE DOĞANIN GÜCÜNDEN İLHAM ALAN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, CİLT BAKIMINA ÖNEM VERİYOR
OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLİ OLAN NESLİŞAH ALKOÇLAR'IN İKİ ÇOCUĞU VAR
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Sağlıklı yaşama ve doğal beslenmeye özen gösteren Neslişah Alkoçlar Düzyatan, mutfağa girerek yemek yaptı.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Sosyetenin ünlü simaları 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.