Leopar aşkı...

ÜNLÜ BİR DEKORASYON MARKASININ DANIŞMANI OLAN YASEMİN ALOĞLU, EVİNDE DOSTLARINI AĞIRLADI
LEOPAR KONSEPTLİ DAVETE BAYILAN DAVETLİLERDEN BİLGÜN DERELİ, MASA DÜZENİNDEN SUNUMLARA KADAR HER ŞEYE HAYRAN KALDI
BİLGÜN DERELİ
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Aloğlu, evde dostlarını ağırladı. Leopar desenli konseptte misafirlerine sunum yapan Aloğlu'nun masa düzeni çok beğenildi
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Bebek'te görüntülendi.
İş dünyasının ünlü beyleri, Boğaz'ın keyfini bir araya gelerek çıkardı.