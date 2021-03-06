Leopar aşkı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Aloğlu, evde dostlarını ağırladı. Leopar desenli konseptte misafirlerine sunum yapan Aloğlu'nun masa düzeni çok beğenildi

06 Mart 2021 Cumartesi

ÜNLÜ BİR DEKORASYON MARKASININ DANIŞMANI OLAN YASEMİN ALOĞLU, EVİNDE DOSTLARINI AĞIRLADI

LEOPAR KONSEPTLİ DAVETE BAYILAN DAVETLİLERDEN BİLGÜN DERELİ, MASA DÜZENİNDEN SUNUMLARA KADAR HER ŞEYE HAYRAN KALDI

BİLGÜN DERELİ

BİLGÜN DERELİ

BİLGÜN DERELİ

BİLGÜN DERELİ

BİLGÜN DERELİ

BİLGÜN DERELİ

BİLGÜN DERELİ

Leopar aşkı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Aloğlu, evde dostlarını ağırladı. Leopar desenli konseptte misafirlerine sunum yapan Aloğlu'nun masa düzeni çok beğenildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık ve uyumlu tarz

Derin Mermerci

Başarılı kombinler

Melisa Mutlu
Stiliyle ilham oluyor

Nevbahar Koç
Şık tasarımlar

Edvina Sponza
Tarzıyla ön planda...

Begüm Şen

Stiliyle göz dolduruyor

Alara Koçibey
Aşıklar Bebek'te...

Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Bebek'te görüntülendi.

Beylerin Boğaz keyfi...

İş dünyasının ünlü beyleri, Boğaz'ın keyfini bir araya gelerek çıkardı.