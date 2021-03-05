Yüreğimiz yandı!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerin yasını tuttu.

05 Mart 2021 Cuma

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI.

İŞ İNSANI METE VARDAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ.

SUZAN TOPLUSOY

HEDİYE GÜRAL GÜR

PIRIL ÇETİNDOĞAN ACI HABERİ ALDIĞINDA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPARAK MİLLETİMİZİN ACISINA ORTAK OLDU.

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

SUZAN ŞEN

ZEYNEP ÜSTÜNEL ŞEHİTLERİMİZİ ANARAK ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI.

PINAR TALAY

MELİSA TAPAN

FERYALGÜLMAN

Yüreğimiz yandı!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerin yasını tuttu.

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