Yüreğimiz yandı!

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI.
İŞ İNSANI METE VARDAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ.
SUZAN TOPLUSOY
HEDİYE GÜRAL GÜR
PIRIL ÇETİNDOĞAN ACI HABERİ ALDIĞINDA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPARAK MİLLETİMİZİN ACISINA ORTAK OLDU.
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
SUZAN ŞEN
ZEYNEP ÜSTÜNEL ŞEHİTLERİMİZİ ANARAK ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI.
PINAR TALAY
MELİSA TAPAN
FERYALGÜLMAN
Cemiyet hayatının ünlü simaları Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerin yasını tuttu.
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu babası Tahsin Tokgöz'ün doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
Sıra dışı tarzıyla beğenilen Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından poz verdi.
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.
Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.