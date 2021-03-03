Yeni yaşa ailece 'merhaba'

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı

03 Mart 2021 Çarşamba

PINAR TALAY YENİ YAŞINI EŞİ MURAT TALAY, KARDEŞİ DERYA AYAYDIN VE GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN ÇİFTİYLE BİRLİKTE KUTLADI.

PINAR-MURAT TALAY

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN'IN KIZI PINAR TALAY, KÜLTÜR ESKİ BAKANI İSTEMİHAN TALAY'IN OĞLU MURAT TALAY İLE 2008 YILINDA EVLENDİ

PINAR-MURAT TALAY

YAKLAŞIK 600 DAVETLİNİN  KATILDIĞI DÜĞÜNDE, ÇİFTİN NİKAHINI MUSTAFA SARIGÜL KIYMIŞTI.

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY ÇİFTİNİN YİĞİT VE ÖMER ADINDA İKİ OĞLU BULUNUYOR

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

Yeni yaşa ailece 'merhaba'

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı

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Yeni yaşa ailece 'merhaba'

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