Yeni yaşa ailece 'merhaba'

PINAR TALAY YENİ YAŞINI EŞİ MURAT TALAY, KARDEŞİ DERYA AYAYDIN VE GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN ÇİFTİYLE BİRLİKTE KUTLADI.
PINAR-MURAT TALAY
PROF. DR. AYDIN AYAYDIN'IN KIZI PINAR TALAY, KÜLTÜR ESKİ BAKANI İSTEMİHAN TALAY'IN OĞLU MURAT TALAY İLE 2008 YILINDA EVLENDİ
YAKLAŞIK 600 DAVETLİNİN KATILDIĞI DÜĞÜNDE, ÇİFTİN NİKAHINI MUSTAFA SARIGÜL KIYMIŞTI.
PINAR-MURAT TALAY ÇİFTİNİN YİĞİT VE ÖMER ADINDA İKİ OĞLU BULUNUYOR
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı
Edvina Sponza
Begüm Şen
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