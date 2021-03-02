Gülman annesini andı!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman merhum annesi Nihal Sarımuratoğlu'nu andı.

02 Mart 2021 Salı

FERYAL GÜLMAN, NİHAL SARIMURATOĞLU, ASLAN KEMAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN ANNESİ NİHAL SARIMURATOĞLU İLE ÇOCUKKEN ÇEKİLDİĞİ SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

FERYAL GÜLMAN

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN FERYAL GÜLMAN ÇEŞİTLİ VAKIFLARDA GÖREV ALARAK SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATKI SAĞLIYOR.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN'IN ASLAN KEMAL GÜLMAN ADINDA BİR OĞLU VAR.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Gülman annesini andı!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman merhum annesi Nihal Sarımuratoğlu'nu andı.

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman merhum annesi Nihal Sarımuratoğlu'nu andı.
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