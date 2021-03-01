Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesinin kurucusu iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'la Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.
İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEMSA HOLDİNG'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN.
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
İŞ İNSANI CENGİZ ÇETİNDOĞANLA EVLİ OLAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Kadınlar için el ele verdiler!
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesinin kurucusu iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'la Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.