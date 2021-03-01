Kadınlar için el ele verdiler!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesinin kurucusu iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'la Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.

01 Mart 2021 Pazartesi

İŞ İNSANI DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN İLE BİRLİKTE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEMSA HOLDİNG'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

İŞ İNSANI CENGİZ ÇETİNDOĞANLA EVLİ OLAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Kadınlar için el ele verdiler!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesinin kurucusu iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'la Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.

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