Kadınlar için el ele verdiler! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesinin kurucusu iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'la Zoom üzerinden bir toplantı düzenledi.