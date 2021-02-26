Hayvansever Koç!

ÇABA Derneği, 'Hadi Birlikte' diyor

ÇABA ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve toplumsal mücadele gerektirdiği konusunda bilinç yaratılmasına destek olacak özel bir projede buluştu