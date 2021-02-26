Hayvansever Koç!

CAROLINE KOÇ
İŞ İNSANI CAROLINE KOÇ KÖPEKLERİYLE ÇEKİLDİĞİ EĞLENCELİ KARELERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
CAROLINE KOÇ, RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ İLE NİKAH MASASINA OTURDU.
CAROLINE VE MERHUM MUSTAFA KOÇ'UN ESRA VE AYLİN ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Caroline Koç, köpekleriyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
ÇABA ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve toplumsal mücadele gerektirdiği konusunda bilinç yaratılmasına destek olacak özel bir projede buluştu
Vehbi Koç Ödülü,bu sene İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural’a verildi
Şebnem Çapa, eski fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın, açtığı e-ticaret sitesi Başarım Sensin Derneği ile birlikte kampanya başlatarak eğitime katkı sağlayacak.