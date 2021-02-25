Sabancı'dan öğrencilere destek!

Demet Sabancı Çetindoğan'ın, açtığı e-ticaret sitesi Başarım Sensin Derneği ile birlikte kampanya başlatarak eğitime katkı sağlayacak.

25 Şubat 2021 Perşembe

ŞULE ARGÜDER, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

ŞULE ARGÜDER, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL

İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEMSA HOLDİNG'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

İŞ İNSANI CENGİZ ÇETİNDOĞANLA EVLİ OLAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Sabancı'dan öğrencilere destek!

Demet Sabancı Çetindoğan'ın, açtığı e-ticaret sitesi Başarım Sensin Derneği ile birlikte kampanya başlatarak eğitime katkı sağlayacak.

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