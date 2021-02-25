Sabancı'dan öğrencilere destek!

ŞULE ARGÜDER, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
ŞULE ARGÜDER, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL
İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEMSA HOLDİNG'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN.
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
İŞ İNSANI CENGİZ ÇETİNDOĞANLA EVLİ OLAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın, açtığı e-ticaret sitesi Başarım Sensin Derneği ile birlikte kampanya başlatarak eğitime katkı sağlayacak.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve iş dünyasının tanınan simalarından Cefi Kamhi Bebek'te görüntülendi.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı, Berna Çebi, Dilek Türker ve Yonca Ebuzziya birlikte müze ziyareti yaptı.
Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Alkoçlar torunu Emir Düzyatan ile birlikte Uludağ'da kayak yaptı.