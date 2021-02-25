"Gökyüzü gözlüm"

Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.

25 Şubat 2021 Perşembe

TALYA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA TOPLUSOY VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY KIZLARININ 3 AYLIK OLMASIYLA BİRLİKTE FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR.

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

"Gökyüzü gözlüm"

Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.

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"Gökyüzü gözlüm"

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