Dede ve torun kayak yaptı!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Alkoçlar torunu Emir Düzyatan ile birlikte Uludağ'da kayak yaptı.

24 Şubat 2021 Çarşamba

ENDER ALKOÇLAR, EMİR DÜZYATAN

EMİR DÜZYATAN

ENDER ALKOÇLAR TORUNU  EMİR DÜZYATAN İLE BİRLİKTE ULUDAĞ'DA KAYAK YAPTI.

OTEL İŞLETMECİSİ OLAN ENDER ALKOÇLAR İLE 18 YAŞINDAYKEN EVLENEN GÜLŞAH ALKOÇLAR, OYUNCULUK KARİYERİNİ EVLENDİKTEN SONRA NOKTALAMA KARARI ALDI.

ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR

Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar’ın evLİLİĞİNDE İSİMLERİ NESLİŞAH ve Aslışah olmak üzere İKİ KIZ Çocukları olmuştur.

NESLİŞAH ALKOÇLAR, EMİR DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLENEREK, İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU.

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

Dede ve torun kayak yaptı!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Alkoçlar torunu Emir Düzyatan ile birlikte Uludağ'da kayak yaptı.

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Dede ve torun kayak yaptı!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Alkoçlar torunu Emir Düzyatan ile birlikte Uludağ'da kayak yaptı.
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