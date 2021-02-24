Dede ve torun kayak yaptı!

ENDER ALKOÇLAR, EMİR DÜZYATAN
EMİR DÜZYATAN
ENDER ALKOÇLAR TORUNU EMİR DÜZYATAN İLE BİRLİKTE ULUDAĞ'DA KAYAK YAPTI.
OTEL İŞLETMECİSİ OLAN ENDER ALKOÇLAR İLE 18 YAŞINDAYKEN EVLENEN GÜLŞAH ALKOÇLAR, OYUNCULUK KARİYERİNİ EVLENDİKTEN SONRA NOKTALAMA KARARI ALDI.
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar’ın evLİLİĞİNDE İSİMLERİ NESLİŞAH ve Aslışah olmak üzere İKİ KIZ Çocukları olmuştur.
NESLİŞAH ALKOÇLAR, EMİR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLENEREK, İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU.
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Alkoçlar torunu Emir Düzyatan ile birlikte Uludağ'da kayak yaptı.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Sosyete ve iş dünyasından ünlü isimler güzel havayı değerlendirmek için Bebek caddelerine indi.
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu yakın arkadaşıyla bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ kayak tatili yaptı.
Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.