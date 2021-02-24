Bebek ziyaretçileri...

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
İŞ İNSANI CELAL ÇAPA VE EŞİ ŞEBNEM ÇAPA BEBEK'TE KÖPEKLERİNİ DOLAŞTIRIP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR.
CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN SELMA TÜRKEŞ BEBEK'TE ARKADAŞLARIYLA BULUŞARAK HASRET GİDERDİ.
SELMA TÜRKEŞ
Sosyete ve iş dünyasından ünlü isimler güzel havayı değerlendirmek için Bebek caddelerine indi.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Alkoçlar torunu Emir Düzyatan ile birlikte Uludağ'da kayak yaptı.
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu yakın arkadaşıyla bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ kayak tatili yaptı.
Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.