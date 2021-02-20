Çaba Derneği'nden online toplantı...

EDA KOSİF, DR. ÖZLEM CANKURTARAN
EDA KOSİF'İN BAŞKAN OLDUĞU ÇABA DERNEĞİ, 2004 YILINDA KURULDU.
HER BÖLGEDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN ÇABA DERNEĞİ, BU KONUDAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRMEYİ AMAÇLIYOR
ARALARINA ÖZLEM ZEHEBİ, DR. ÖZLEM CANKURTARAN GİBİ İSİMLERİN DE YER ALDIĞI ÜYELER, ÇEŞİTLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE DERNEĞE DESTEK OLUYOR
'EVİMİZİN SAĞLIK ELÇİLERİ', 'YUVAMIZ ÇİÇEK AÇSIN' GİBİ PROJELERİ DE HAYATA GEÇİREN ÇABA DERNEĞİ'NİN YÖNETİM KURULUNDA ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALIYOR
GENEL
Pandemi döneminde çalışmalarına devam eden Çaba Derneği, geçtiğimiz gün üyeleriyle online toplantı yaptı
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Sanem Tezman
Ronit Hakko
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Sağlıklı yaşam reçeteleriyle dolu bir yemek kitabı çıkaran Gabriela Palatchi Elhadef, kitap tanıtımındaki fotoğrafların bazılarını kendisi çekti