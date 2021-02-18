Boyner tarzı...

AYŞE BOYNER
STİLİYLE BEĞENİLEN AYŞE BOYNER KENDİ MARKASINI KURARAK MODA SEKTÖRÜNE YÖN VERİYOR.
AYŞE BOYNER CEM TELVİ'YLE 2020'DE AYVALIK'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.
Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
İş kadını Leyla Alaton, 7 yıl önce çektirdiği fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan bir benzin istasyonunda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı.
Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.