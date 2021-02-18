Boyner tarzı...

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor

18 Şubat 2021 Perşembe

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

STİLİYLE BEĞENİLEN AYŞE BOYNER KENDİ MARKASINI KURARAK MODA SEKTÖRÜNE YÖN VERİYOR.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER CEM TELVİ'YLE 2020'DE AYVALIK'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner tarzı...

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve şık...

Sanem Tezman
İlham olan tarz

Suzan Sabancı Dinçer
Şıklığıyla göz dolduruyor

Derin Mermerci
Boyner tarzı...

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor
Alaton, anılarını tazeledi...

İş kadını Leyla Alaton, 7 yıl önce çektirdiği fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
Arabada yemek molası...

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan bir benzin istasyonunda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı.
Kızını ilk kez paylaştı!

Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.
Koçibey at bindi

Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.