Gençlerden yeni marka!

YAĞMUR AYAYDIN, ZEYNEP ÇORBACIOĞLU İLE BİRLİKTE KENDİ MARKASINI OLUŞTURARAK SATIŞA SUNDU.
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN ÇİFTİNİNKIZLARI YAĞMUR AYAYDIN REGENT'S ÜNİVERSİTESİ,'NDE GLOBAL MANAGEMENT BÖLÜMÜNDE OKUDU.
NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nejdet ve Emel Ayaydın'ın kızı Yağmur Ayaydın tekstil işine girerek arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte kendi markalarını yarattı.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Demet Sabancı Çetindoğan
Meghan Markle ve Prens Harry çifti dört kişilik bir aile olmaya hazırlanıyor.
14 Şubat'ta dünyaya gelen cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Sabancı ve Can Hakko doğum günlerini ailelerinin sürpriz paylaşımlarıyla kutladılar.