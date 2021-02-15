Gençlerden yeni marka!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nejdet ve Emel Ayaydın'ın kızı Yağmur Ayaydın tekstil işine girerek arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte kendi markalarını yarattı.

15 Şubat 2021 Pazartesi

YAĞMUR AYAYDIN, ZEYNEP ÇORBACIOĞLU İLE BİRLİKTE KENDİ MARKASINI OLUŞTURARAK SATIŞA SUNDU.

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN ÇİFTİNİNKIZLARI YAĞMUR AYAYDIN REGENT'S ÜNİVERSİTESİ,'NDE GLOBAL MANAGEMENT BÖLÜMÜNDE OKUDU.

 

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

Gençlerden yeni marka!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nejdet ve Emel Ayaydın'ın kızı Yağmur Ayaydın tekstil işine girerek arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte kendi markalarını yarattı.

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Gençlerden yeni marka!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nejdet ve Emel Ayaydın'ın kızı Yağmur Ayaydın tekstil işine girerek arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte kendi markalarını yarattı.
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