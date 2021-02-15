14 Şubat'ta kutlama...

14 Şubat'ta dünyaya gelen cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Sabancı ve Can Hakko doğum günlerini ailelerinin sürpriz paylaşımlarıyla kutladılar.

15 Şubat 2021 Pazartesi

İŞ İNSANI ÖMER VE ARZU SABANCI'NIN OĞLU OLAN HAKAN SABANCI 14 ŞUBAT 1991 YILINDA DÜNYAYA GELDİ.

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VE BETTINA MACHLER'İN OĞLU OLAN CAN HAKKO 14 ŞUBAT'TA DOĞDU.

CAN HAKKO

CAN HAKKO, BETTINA MACHLER

CAN HAKKO, BETTINA MACHLER

CAN, CEM HAKKO

CAN HAKKO

 

14 Şubat'ta kutlama...

14 Şubat'ta dünyaya gelen cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Sabancı ve Can Hakko doğum günlerini ailelerinin sürpriz paylaşımlarıyla kutladılar.

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14 Şubat'ta kutlama...

14 Şubat'ta dünyaya gelen cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Sabancı ve Can Hakko doğum günlerini ailelerinin sürpriz paylaşımlarıyla kutladılar.