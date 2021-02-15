14 Şubat'ta kutlama...

İŞ İNSANI ÖMER VE ARZU SABANCI'NIN OĞLU OLAN HAKAN SABANCI 14 ŞUBAT 1991 YILINDA DÜNYAYA GELDİ.
HAKAN SABANCI
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VE BETTINA MACHLER'İN OĞLU OLAN CAN HAKKO 14 ŞUBAT'TA DOĞDU.
CAN HAKKO
CAN HAKKO, BETTINA MACHLER
CAN, CEM HAKKO
14 Şubat'ta dünyaya gelen cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Sabancı ve Can Hakko doğum günlerini ailelerinin sürpriz paylaşımlarıyla kutladılar.
Sanem Tezman
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Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Demet Sabancı Çetindoğan
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