Cemiyetin âşık çiftleri...

Cemiyet hayatının genç temsilcileri, sadece 14 Şubat'ta değil senenin her günü aşklarını dolu dolu yaşıyor

14 Şubat 2021 Pazar

EMRE-DİLARA ECZACIBAŞI

İŞ İNSANI EMRE ECZACIBAŞI 14 EKİM 2019'DA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE DİLARA ECZACIBAŞI İLE NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.

AŞKLARI HALA DOLU DİZGİN DEVAM EDEN ALPİN VE HİKMET ALBAYRAK ÇİFTİNİN EVLİLİKLERİ ÇOCUKLARIYLA TAÇLANDI.

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

BİRBİRLERİNE AŞKLA BAĞLI OLAN HACI SABANCI VE NAZLI KAYI 2020 YILINDA NİŞANLANARAK EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATMIŞTI.

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

ASLIŞAH ALKOŞLAR İSE KAAN DEMİRAĞ'LA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EVLENEREK BEKARLIĞA VEDA ETTİ.

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOŞLAR-KAAN DEMİRAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

İDİL-MERT FIRAT

İDİL-MERT FIRAT

İDİL-MERT FIRAT

İDİL-MERT FIRAT

İDİL-MERT FIRAT

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN'IN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI.

AYAYDIN ÇİFTİNİN YAĞMUR VE DORUK ADINDA İKİ ÇOCUĞU VAR.

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Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci

CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Yiğit'in doğum gününü aile arasında kutladı.