Epos7 Derneği'nden Balat gezisi...

EPOS7 DERNEĞİ ÜYLERİ REHBER EŞLİĞİNDE BALAT SOKAKLARINI GEZEREK TARİHİ MEKANLAR HAKKINDA BİLGİ ALDILAR.
ARZU SABANCI, ASLI ŞEN, YONCA EBUZZİYA
GENEL
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, NECLA AKSOY, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Balat'a gezi gerçekleştirdi.
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
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