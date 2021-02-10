Epos7 Derneği'nden Balat gezisi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Balat'a gezi gerçekleştirdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba

EPOS7 DERNEĞİ ÜYLERİ REHBER EŞLİĞİNDE BALAT SOKAKLARINI GEZEREK TARİHİ MEKANLAR HAKKINDA BİLGİ ALDILAR.

ARZU SABANCI, ASLI ŞEN, YONCA EBUZZİYA

GENEL

GENEL

ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, NECLA AKSOY, YONCA EBUZZİYA

ARZU SABANCI

Epos7 Derneği'nden Balat gezisi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Balat'a gezi gerçekleştirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şıklığıyla göz dolduruyor

Melisa Mutlu
Farklı ve şık...

Sanem Tezman
İlham olan tarz

Demet Sabancı Çetindoğan
Tapan'ın doğa kaçamağı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan sosyal hayatın stresini doğada attı.
Epos7 Derneği'nden Balat gezisi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Balat'a gezi gerçekleştirdi.
Toplusoy'a 'şövalye' unvanı!

İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.
Vardar'a sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.

Anne-kız sporda...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Yılmaz kızıyla birlikte Bebek'te spor yaptı.