Sürpriz doğum günü kutlaması...

BETTINA MACHLER, CAN HAKKO
CAN HAKKO ANNESİ BETTINA MACHLER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA POZ VERDİ.
BETTINA MACHLER
AİLECE BİR ARAYA GELEN BETTINA MACHLER YENİ YAŞINI KUTLADI.
Bettina Machler, yeni yaşını oğlu ve ailesiyle birlikte kutladı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.
Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler evinde yoga yaparken oğlu dayanıklık testi yaptı.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahu Tuğbay, teknede talihsiz bir kaza geçirdi. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Melisa Von Faber Castell ve Maya Portakal Bitargil, teknede bir araya geldiler.