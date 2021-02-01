Tatilde stres attılar

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar.

01 Şubat 2021 Pazartesi

EDA KOSİF

EDA KOSİF

İŞ İNSANI SELİM KOSİF'İN EŞİ EDA KOSİF OĞLU KAAN KOSİF'LE BİRLİKTE KAYAK YAPTI.

EDA, KAAN KOSİF

İŞ ADAMI METİN ŞEN'İN EŞİ ASLI ŞEN İSE İSE KAYAK YAPARAK STRES ATTI.

ASLI ŞEN

ASLI ŞEN

EDA, KAAN KOSİF

NAZ, RABİA, NİL KURŞUN

NAZ, RABİA, NİL KURŞUN

RABİA KURŞUN

BİLGE KURU

LİLA KOSİF

MELİS KOSİF

ARZU NİZİPLİOĞLU

ÖMER-ARZU NİZİPLİOĞLU

Tatilde stres attılar

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlham olan tarz

Tansa Mermerci Ekşioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Ahu Orakçıoğlu
Şık ve bakımlı

Emel Ayaydın
Bakımlı ve farklı...

Pınar Sabancı
Stiliyle ilham oluyor

Etel Baler
Şık tasarımlar

Evelize Kosif
Bir haftadır karantinada...

Bir haftadır evde kendini karantinaya alan Elif Dürüst koronavirüse yakalandı.

Tatilde stres attılar

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar.