Tatilde stres attılar

EDA KOSİF
İŞ İNSANI SELİM KOSİF'İN EŞİ EDA KOSİF OĞLU KAAN KOSİF'LE BİRLİKTE KAYAK YAPTI.
EDA, KAAN KOSİF
İŞ ADAMI METİN ŞEN'İN EŞİ ASLI ŞEN İSE İSE KAYAK YAPARAK STRES ATTI.
ASLI ŞEN
NAZ, RABİA, NİL KURŞUN
RABİA KURŞUN
BİLGE KURU
LİLA KOSİF
MELİS KOSİF
ARZU NİZİPLİOĞLU
ÖMER-ARZU NİZİPLİOĞLU
Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Bir haftadır evde kendini karantinaya alan Elif Dürüst koronavirüse yakalandı.