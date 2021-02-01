Palandöken'de ailece kayak...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi ile Elif Boyner-Cihan Ayger çifti Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı.

01 Şubat 2021 Pazartesi

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ, ELİF BOYNER-CİHAN AYGER

AYŞE BOYNER EŞİ CEM TELVİ VE KARDEŞİ MURAT BOYNER İLE BİRLİKTE GECE'DEKAYAK YAPTI.

GENEL

2020'DE NİKAH MASASINA OTURAN AYŞE BOYNER HAYATINI CEM TELVİ'YLE BİRLEŞTİRİRKEN İKİZİ ELİF BOYNER İSER CİHAN AYGER'LE EVLENDİ.

ELİF BOYNER AYGER, AYŞE BOYNER TELVİ

ELİF BOYNER AYGER

ELİF BOYNER AYGER

ELİF BOYNER AYGER

ELİF BOYNER AYGER

ELİF BOYNER AYGER

AYŞE BOYNER TELVİ

AYŞE BOYNER TELVİ

AYŞE BOYNER TELVİ

AYŞE BOYNER TELVİ

Palandöken'de ailece kayak...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi ile Elif Boyner-Cihan Ayger çifti Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlham olan tarz

Tansa Mermerci Ekşioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Ahu Orakçıoğlu
Şık ve bakımlı

Emel Ayaydın
Bakımlı ve farklı...

Pınar Sabancı
Stiliyle ilham oluyor

Etel Baler
Şık tasarımlar

Evelize Kosif
Bir haftadır karantinada...

Bir haftadır evde kendini karantinaya alan Elif Dürüst koronavirüse yakalandı.

Tatilde stres attılar

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar.