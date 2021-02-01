Palandöken'de ailece kayak...

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ, ELİF BOYNER-CİHAN AYGER
AYŞE BOYNER EŞİ CEM TELVİ VE KARDEŞİ MURAT BOYNER İLE BİRLİKTE GECE'DEKAYAK YAPTI.
GENEL
2020'DE NİKAH MASASINA OTURAN AYŞE BOYNER HAYATINI CEM TELVİ'YLE BİRLEŞTİRİRKEN İKİZİ ELİF BOYNER İSER CİHAN AYGER'LE EVLENDİ.
ELİF BOYNER AYGER, AYŞE BOYNER TELVİ
ELİF BOYNER AYGER
AYŞE BOYNER TELVİ
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi ile Elif Boyner-Cihan Ayger çifti Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Pınar Sabancı
Etel Baler
Evelize Kosif
Bir haftadır evde kendini karantinaya alan Elif Dürüst koronavirüse yakalandı.
Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak bol bol kayak yaptılar.